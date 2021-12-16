Бывший сопредседатель краевого ОНФ покинул региональный штаб

Фото: Личный аккаунт Геннадия Сандырева в Instagram

Член краевого отделения ОНФ Геннадий Сандырев покинул региональный штаб организации. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

«Вчера я принял решение выйти из регионального штаба ОНФ. Считаю, что задачи, поставленные центральным штабом и, конечно, лижером нашего движения, мы отрабатывали честно и по совести. Но жизнь меняется, планы становятся более масштабными и амбиционзными», - поделился Геннадий Сандырев.

Сопредседателем краевого штаба ОНФ Геннадий Сандырев был с ноября 2015-го по январь 2019 года.