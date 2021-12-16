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Общество16 декабря 2021 11:58

В январе Red Wings запускает рейсы из Перми по новым направлениям

Билеты на них можно купить уже сейчас
Анна Маркова
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Из Перми будут летать прямые рейсы в Калининград.

Из Перми будут летать прямые рейсы в Калининград.

Фото: Василий Вахрин

В январе Red Wings запускает рейсы из Перми по новым направлениям. Билеты на них можно купить уже сейчас. Авиакомпания начинает полеты в Волгоград, Калининград, Краснодар и Уфу. Рейсы будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100, которые вмещают до 100 пассажиров.

Цены на билеты в эти города будут снижены, так как рейсы субсидируются федеральным и региональным бюджетами. До Волгограда самолеты начнут летать с 11 января по вторникам, цена билета от 3225 рублей. В Калининград с 11 января по вторникам - 5649 руб. В Краснодар с 12 января по понедельникам и средам - 5382 рубля. В Уфу с 11 января по вторникам и четвергам - 2556 рублей.