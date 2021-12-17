ВТБ запускает новый накопительный счет с доходностью до 8% годовых

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Для новых клиентов и для тех, кто ранее не пользовался накопительным счетом, в течение первых трех месяцев с момента поступления средств действует повышенная приветственная ставка 7% годовых. Базовая ставка по продукту составляет 6% годовых. При подключении к Мультикарте опции «Сбережения» доходность возрастет на 1% годовых и составит до 8% и 7% соответственно.

«Сейф» — оптимальный выбор, если необходимо накопить и приумножить средства. Максимальная доходность сопоставима с предложениями по депозитам. Проценты по счету начисляются на минимальный остаток размещаемых средств и выплачиваются ежемесячно. Это отличает его от накопительного счета «Копилка», который позволяет в конце месяца получать доход на ежедневный остаток и остается удобным инструментом для повседневных трат.

«Накопительные счета остаются привлекательным инструментом управления сбережениями, позволяя держать средства «под рукой» и одновременно получать хорошую доходность. В ВТБ портфель рублевых накопительных счетов за три квартала вырос более чем на 15%. В следующем году мы ожидаем сохранения интереса к сберегательным продуктам, в том числе на фоне увеличения процентных ставок, поэтому расширяем линейку накопительных счетов, предлагая новый привлекательный продукт. Базовая ставка по «Сейфу» - 6% годовых – является одним из лучших предложений на рынке и не связана ни с какими дополнительными действиями клиентов. Простое размещение средств на накопительном счете уже позволяет получать доходность. Подключение опции «Сбережения» позволит клиенту увеличить базовую ставку до 7% годовых, а для первого открытого «Сейфа» - повысить приветственную ставку до 8% годовых. Мы предлагаем наиболее выгодные сберегательные решения, работающие на рост дохода наших клиентов», — комментирует Мария Воронина, заместитель начальника управления «Сбережения» ВТБ.

Открыть «Сейф» можно в рублях или долларах за несколько кликов в последней версии мобильного приложения (16.1) ВТБ Онлайн.