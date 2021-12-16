В Перми в этом году из аварийного жилья расселили три тысячи человек

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В Перми с начала года, счастливыми обладателями квартир взамен аварийного жилья стали около трех тысяч человек. Общая площадь расселенного жилья - более 38 тысяч. кв. метров.

С каждым годом все больше средств выделяется на эти цели. Так, в 2021 году из бюджетов разных уровней выделена рекордная сумма – 3,1 миллиарда рублей, что позволило сделать рывок в ликвидации аварийного жилфонда Перми.

В краевой столице работают две программы расселения из аварийного жилья. Первый - собственникам жилых помещений предоставляется выплата, размер которой рассчитывается исходя из рыночной стоимости. Вторая - нанимателям, которые живут в муниципальном жилые, предоставляется другое благоустроенное в черте города и общей площадью равнозначной прежней квартире.

Глава Перми Алексей Дёмкин во время прямого эфира в социальной сети рассказал, что взамен ветхого жилья городские власти закупают квартиры, в том числе в новостройках и такая практика будет в дальнейшем только наращиваться.

Для расселения людей будут построены несколько домов. Уже выбран подрядчик, для строительства такого дома по улице Чайковского, 11. Контракт заключен с ООО «ЖКБ-Строй-Инвест».

Также сейчас на сайте госзакупок размещены аукционы на проектирование и строительство 10-этажных муниципальных домов по адресам: улица Маяковского, 54, 57 для расселения людей из аварийного жилья. Их площадь составит не менее 10 тысяч кв. метров – это 250 квартир. Завершить строительство домов планируется в 2023 и 2024 годах.

Получить консультацию по программам расселения можно у специалистов городского управления жилищных отношений по адресу: улица Максима Горького, 18, кабинет №102, приёмные дни: понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 16:30, телефоны для консультации: 207-50-19, 207-50-55.