«Сбил женщину с коляской и скрылся». В Перми ищут водителя, уехавшего с места аварии

Место происшествия. Фото ГИБДД Пермь.

В Перми разыскивают неизвестного водителя, который сбил женщину с коляской и скрылся. ДТП произошло 10 ноября в Орджоникидзевском районе Перми.

- Разыскиваются очевидцы аварии, которая случилась 10 ноября в 18 часов 30 минут на ул.Ракитная, - сообщили в городском ГИБДД. – В тот вечер со стороны улицы Молдавская в направлении Черняховской двигался неустановленный автомобиль под управлением водителя. На регулируемом перекрестке при повороте налево он допустил наезд на 21-летнюю женщину с коляской. По предварительным данным, женщина с годовалым ребенком, находившимся в коляске, переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП оба пешехода получили травмы. Виновник аварии даже не остановился и скрылся с места ДТП.

- Всех, кому что-либо известно по данному факту, просят сообщить по телефону 89655629814 инспектору по розыску полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Перми или «102». Анонимность гарантируется, - сообщили в ГИБДД.