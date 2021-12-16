В Перми начали работать праздничные новогодние ярмарки

Ярмарки будут работать почти во всех районах города.

Предновогодняя суета с каждым днем все больше ощущается в Перми. Настроение праздника в городе создают новогодние украшения, чудесная главная елка с новым светящимся куполом. Пермяки начинают готовиться к Новому году. Еще больше окунуться в атмосферу праздника помогут новогодние ярмарки и елочные базары. Они уже начали свою работу.

«На ярмарке можно купить новогодние украшения и ели, подарки ручной работы, изделия пермских мастеров и угощения к праздничному столу от местных производителей», - рассказал на своей странице в Инстаграм глава Перми Алексей Дёмкин.

Последние несколько лет городские ярмарки пользуются популярностью среди пермяков. Там можно купит настоящие фермерские, качественные продукты: мясо и рыбные деликатесы, мед, сыры, также изделия ручной работы, сувениры.

На предновогодних и рождественских ярмарках для гостей приготовили развлекательные программы. Будут организованы конкурсы и дегустации.

На неделе с 15 по 19 декабря с 10.00 до 20.00 ярмарки открыты в Свердловском районе на Комсомольском проспекте, 91/2 и в Мотовилихинском районе, улица Уинская, 10. Также ярмарка продолжит здесь работать с 27 по 30 декабря с 12.00 до 20.00.

В остальных районах торговые ряды будут также работать с 12.00 до 20.00.

В Дзержинском районе – на Парковом проспекте, 66 с 22 по 26 декабря.

В Индустриальном районе приходите на ярмарку на улице Мира, 39 с 27 по 30 декабря.

С 4 по 7 января откроются рождественские ярмарки в Кировском районе. Традиционные белые палатки разместятся на улице Ласьвинская, 18, пересечение улиц Маршала Рыбалко и Липатова. В Индустриальном районе, улица Мира, 39.