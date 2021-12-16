В Прикамье аграрии смогут оформлять господдержку по принципу «единого окна»

Фото: краевое правительство.

С 1 января в Перми на ул. Ленина 22а начнет работать Центр развития агробизнеса. В нем будут принимать документы на получение всех мер поддержки аграриев в нашем регионе, благодаря чему сроки получения субсидий для них существенно сократятся.

Как сообщили в краевом Минсельхозе, на первом этапе в этом центре будут предоставлять такие услуги по консультированию и оформлению заявок представителям малых формам хозяйствования – в частности, начинающим фермерам по «Агростартапу» и сельхозкооперативам. Но в дальнейшем центр будет обслуживать и крупные сельхозпредприятия.

- Уже в следующем году мы планируем передать Центру развития агробизнеса функции приема и проверки заявок на господдержку по всем направлениям, - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Павел Носков. – При этом надо сделать все для того, чтобы в новом учреждении агропредпринимателей обслуживали быстро и качественно, чтобы им не приходилось приезжать повторно для исправления ошибок. Ведь многие из них работают за пределами краевой столицы, и у них нет лишнего времени на это.

Решение о том, чтобы преобразовать ныне существующий Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в более оперативный Центр развития агробизнеса было принято по поручению губернатора Дмитрия Махонина.

- Наша задача – создать для аграриев условия для учебы и роста, - ранее отмечал Дмитрий Махонин. - Желательно - в одном месте, как это было сделано в центре «Мой бизнес».

Создание подобного центра должно также разгрузить подразделения министерства сельского хозяйства для выполнения стратегических задач. До сих пор для того, чтобы получить ту или иную меру господдержки, аграриям приходилось обращаться в различные отделы ведомства, что отрицательно сказывалось и на сроках получения выплат.

- Благодаря тому, что полномочия по консультированию аграриев, оформлению документов и выдаче субсидий переданы Центру развития агробизнеса, сроки получения господдержки сельхозтоваропроизводителями Прикамья уменьшатся, - объясняют в краевом Минсельхозе.