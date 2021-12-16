В Перми с 20 декабря льготникам начнут выдавать новые проездные

- Фото: Анна Маркова

В Перми с 20 декабря льготники могут получить в пунктах выдачи новые проездные. Туда уже поступили карточки для школьников начальных классов и членов многодетных малоимущих семей.

Напомним, с 1 января 2022 года в краевой столице начнут действовать льготы на оплату проезда для членов многодетных малоимущих семей. Они могут купить проездные со скидкой, а школьники начальных классов будут ездить на общественном транспорте бесплатно.

Чтобы многодетным малоимущим семьям получить скидку на покупку проездных, нужно предъявить справку о малоимущности, удостоверение многодетной семьи, паспорт и заполнить заявление, а затем получить бесплатную карточку, она выдается бесплатно.

До 10 января 2022 года будут действовать текущие тарифы и проездные.

Школьники младших классов будут пользоваться существующей красной транспортной картой, либо школьной картой, совмещенной с транспортной.

Если такая карта есть, то дополнительно ничего подключать не нужно. Льготу присвоят автоматически. У кого такой карты нет, родителям нужно ее получить, она выдается бесплатно. Бесплатный проезд у школьников будет действовать с 1 января 2022 года.