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Общество16 декабря 2021 7:25

В Перми мужчина ушел в пенсионный фонд и заблудился

На поиски отправились его супруга и спасатели
Анна Маркова
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Пожилого мужчину нашли и отвезли домой.

Пожилого мужчину нашли и отвезли домой.

Фото: архив "КП"

В Перми 79-летний мужчина пропал по дороге домой из пенсионного фонда. По рассказу источника «КП», 79-летний пермяк отправился в фонд из Орджоникидзевского района в Дзержинский, на улице Песчаной и, возвращаясь домой, заблудился.

Он позвонил жене и сказал, что не знает, где находится, не может найти дорогу домой и сильно замерз. Оказалось, что мужчина зашел в СНТ. Его супруга со спасателями отправились на поиски. По ориентирам они нашли мужчину, в медпомощи он не нуждался, все закончилось благополучно.