В Перми мужчина ушел в пенсионный фонд и заблудился

Пожилого мужчину нашли и отвезли домой. Фото: архив "КП"

В Перми 79-летний мужчина пропал по дороге домой из пенсионного фонда. По рассказу источника «КП», 79-летний пермяк отправился в фонд из Орджоникидзевского района в Дзержинский, на улице Песчаной и, возвращаясь домой, заблудился.

Он позвонил жене и сказал, что не знает, где находится, не может найти дорогу домой и сильно замерз. Оказалось, что мужчина зашел в СНТ. Его супруга со спасателями отправились на поиски. По ориентирам они нашли мужчину, в медпомощи он не нуждался, все закончилось благополучно.