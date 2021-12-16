В Перми полицейские вычислили преступника по воспоминаниям из прошлого

Вор ходил на преступление с пластиковым ведром. Фото: Кадр видео: ГУМВД по Пермскому краю.

В Перми полицейские задержали серийного квартирного вора. Им оказался 46-летний местный житель. Несколько краж было совершено в ноябре этого года в Свердловском и Индустриальном районах. Преступник профессионально пользовался инструментом, не привлекая внимания прохожих, не оставлял следов.

В квартиры он пробирался через окна или балконные двери. Каждый раз после преступления вор оставлял под окнами квартир пустые пластиковые ведра из-под майонеза или строительных смесей. Кроме этого, изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские заметили, что подозреваемый прихрамывает.

- Подобные преступления сегодня - редкость, и решиться на них могут, как правило, опытные злоумышленники, - рассказал в отделе полиции Свердловского района Перми – Один из оперативников вспомнил, что в Свердловском районе проживает мужчина, который освободился в 2017 году, почти всю сознательную жизнь отбывал наказание за квартирные кражи. И что самое главное – в прошлом получил перелом пятки во время одного из таких преступлений, и поэтому теперь прихрамывает.

Подозреваемого задержали, при обысках у него были найдены некоторые похищенные вещи, общий ущерб потерпевших составил около 300 тысяч рублей.

Домушник рассказал полицейским, что ведерко ему нужно было для того, чтобы спрыгивать на него из окна и снова не повредить ногу. На время следствия мужчина останется под стражей.