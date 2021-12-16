В Перми произошел пожар в цехе деревообработки

Пожар произошел на улице Промышленной. Фото: архив "КП"

В Перми 15 декабря примерно в 23 часа начался пожар по улице Промышленная, 137. На место вызвали пожарных. По информации источника, горел цех деревообработки на площади 40 м².

Через 30 минут пожар был локализован, никто не пострадал. Возможной причиной происшествия могло стать нарушение правил использования электрооборудования.

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