В Перми произошел пожар в цехе деревообработки

Пожар произошел на улице Промышленной.
Фото: архив "КП"
В Перми 15 декабря примерно в 23 часа начался пожар по улице Промышленная, 137. На место вызвали пожарных. По информации источника, горел цех деревообработки на площади 40 м².
Через 30 минут пожар был локализован, никто не пострадал. Возможной причиной происшествия могло стать нарушение правил использования электрооборудования.
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