В Пермском крае открылась первая ледовая переправа

Переправа в Соликамском городском округе. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В Прикамье открылась первая ледовая переправа, об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. Она соединяет поселок Тюлькино с деревней Тюлькино.

Ее протяженность - 500 метров, ширина проезжей части - 6 метров (одна основная полоса, две резервные). Сейчас лед на реке составляет 50 сантиметров. По мосту может проехать автомобиль с максимальным весом в 5 тонн.

Спасатели предупреждают, что выход на лед в неорганизованных местах опасен.