Волонтеры объявили дату поиска пропавшей 22-летней девушки

Девушка пропала 10 декабря.

В Перми волонтеры поискового отряда памяти Ирины Бухановой объявили сбор на поиски 22-летней Анны Красавцевой.

Напомним, 10 декабря девушка уехала к подруге в Мотовилихинский район и до сих пор не вернулась домой.

Сбор волонтеров планируется 16 декабря в 11.00 на ул. Макаренко, 12. Если готовы присоединиться, одевайтесь по погоде, возьмите жилеты, фонари, лыжные палки, воду. Координатор поисков - Андрей – 89028064885. Дежурный инфорг - Юлия – 89223456702.

Приметы Анны: на вид 18-20 лет, рост 160-165 сантиметров. Нормальное телосложение, темные волосы чуть ниже плеч, карие глаза.