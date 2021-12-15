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Общество15 декабря 2021 17:16

Волонтеры объявили дату поиска пропавшей 22-летней девушки

Анна Красавцева пропала 10 декабря
Анна Маркова
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Девушка пропала 10 декабря.

Девушка пропала 10 декабря.

В Перми волонтеры поискового отряда памяти Ирины Бухановой объявили сбор на поиски 22-летней Анны Красавцевой.

Напомним, 10 декабря девушка уехала к подруге в Мотовилихинский район и до сих пор не вернулась домой.

Сбор волонтеров планируется 16 декабря в 11.00 на ул. Макаренко, 12. Если готовы присоединиться, одевайтесь по погоде, возьмите жилеты, фонари, лыжные палки, воду. Координатор поисков - Андрей – 89028064885. Дежурный инфорг - Юлия – 89223456702.

Приметы Анны: на вид 18-20 лет, рост 160-165 сантиметров. Нормальное телосложение, темные волосы чуть ниже плеч, карие глаза.