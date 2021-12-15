За сутки коронавирус обнаружили в 90% территорий Пермского края

Всего с начала пандемии в регионе ковид подтвердился у 151 038 жителей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пермском крае за сутки коронавирус выявили у 661 жителя в 42 территориях. Всего с начала пандемии в регионе ковид подтвердился у 151 038 жителей. Традиционно больше всего заболевших в Перми – 298. На втором месте – Чайковский - 44 случая, Октябрьский городской округ - 38.

В Краснокамском городском округе – 34;

В Пермском муниципальном районе – 32;

В Добрянском городском округе – 28;

В Осинском городском округе – 23;

В Березниках - 19 человек;

В Красновишерском городском округе – 16;

В Соликамском городском округе – 13;

В Чусовском городском округе – 12;

В Бардымском муниципальном округе – 9;

В Кудымкаре, Лысьвенском и Чернушинском городских округах – 8;

В Очерском городском округе, Сивинском и Уинском муниципальных округах – 6;

В Кудымкарском муниципальном округе – 5;

В Верещагинском городском и Кунгуре - 4 жителя;

В Губахе, Гремячинском городском округе, в Александровском, Гайнском, Карагайском и Частинском муниципальных округах - 3.

В Ильинском и Чердынском городских округах, Березовском, Еловском, Кишертском, Куединском и Ординском муниципальных округах - 2.

ЗАТО Звездный, Кизел, Кунгурский район, Горнозаводский и Нытвенский городские округа, а также Еловский, Кудымкарский и Сивинский муниципальные округа - 1.