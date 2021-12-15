В Пермском крае подтвердились жалобы родителей на питание в школах

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На «горячую линию» прокуратуры Пермского края позвонили родители школьников и пожаловались на качество бесплатного питания в образовательных учреждениях.

Были проведены проверки, факты подтвердились. Например, не соблюдались условия хранения продуктов, температурный режим готовых блюд, технологии их приготовления, использовались запрещенные продукты, в том числе без документов, подтверждающих их качество и безопасность, не было в рационе кисломолочной продукции. Также выяснилось, что не проводились осмотры сотрудников пищеблока на инфекционные заболевания.

«По итогам проверок прокурорами Краснокамска, Соликамска, Кировского, Индустриального районов Перми директорам школ и поставщикам услуг внесены представления, возбуждено одно дело об административном правонарушении», - рассказали в Прокуратуре Пермского края.