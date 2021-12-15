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Общество15 декабря 2021 13:56

В Перми по решению суда у владельцев изъяли охотничьи ружья

Выяснилось, что мужчины стоят на учете в наркодиспансере
Анна Маркова
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Перми владельцев охотничьих ружей лишили лицензии на их хранение и ношение. С требованием в суд обратился прокурор Индустриального района.

Во время проверки в сфере оборота гражданского оружия выяснилось, что пермяки по сведениям ГБУЗ «Пермский краевой клинический наркологический диспансер» состоят на учете с диагнозом - алкоголизм.

Лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам страны с алкоголизмом или наркоманией. Сколько именно человек с зависимостью, владеющих оружием было выявлено - не сообщается.

«Решениями суда прекращено право хранения и ношения ответчиками огнестрельного гладкоствольного охотничьего оружия, - сообщает пресс-служба суда Индустриального района Перми.