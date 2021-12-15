В Пермском крае женщина убила сожителя, вонзив ему нож в глаз

За убийство сожителя женщину осудили на 8 лет. Фото: архив "КП"

В Пермском крае 45-летняя женщина 8 лет проведет в колонии за убийство сожителя. Подробности происшествия рассказали в региональном СКР. В мае этого года во время застолья между ними произошла ссора. Пара начала выяснять отношения, женщина сначала ударила сожителя ухватом по голове, а потом схватила нож и вонзила ему в глаз.

Мужчина скончался спустя несколько дней в больнице, а его подругу задержали и предъявили обвинение по статье «Убийство». Суд приговорил ее к 8 годам в колонии общего режима.