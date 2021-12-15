Пермяки смогут получить призы за знание достопримечательностей родного края

Все посетители Туристского информационного центра смогут получить новые бесплатные карты-путеводители по Пермскому краю.

Получить в подарок «Пермский разговорник», фирменный рюкзак или футболку, powerbank и другие приятные сюрпризы смогут пермяки, принявшие участие в новогоднем конкурсе. Акцию организовал краевой Центр развития туризма.

Желающим испытать себя будет предложено несколько заданий, связанных с угадыванием туристических достопримечательностей края. За правильное выполнение заданий участники конкурса получат призы с фирменным стилем Центра развития туризма. Сроки проведения акции – до 25 декабря 2021 года.

Также все посетители Туристского информационного центра смогут получить новые бесплатные карты-путеводители по Пермскому краю и его популярным туристическим локациям, по городу Перми, открытки и карманные календари на 2022 год.

Принять участие в конкурсе можно в офисе Туристского информационного центра. Он находится в здании гостиницы «Урал» по адресу: ул. Ленина, 58, на первом этаже. Вход со стороны Комсомольского проспекта. Часы работы офиса: с 9.00 по 19.00 по будням и с 10.00 по 18.00 по выходным дням.