УЗПМ наращивает объемы мелкой фасовки своей продукции

Фото: УЗПМ.

ООО «Уральский завод противогололедных материалов» (ООО «УЗПМ» входит в бизнес-сообщество WTG) наращивает объемы производства средств борьбы с наледью в мелкой фасовке. Это стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию новой автоматизированной линии, оснащенной современным роботизированным комплексом немецкого производства Haver & Boecker.

Реагент в мелкой фасовке ориентирован на новый для предприятия сегмент – розничные продажи. Покупатели могут приобрести его в крупных торговых сетях и использовать для противогололедной обработки небольших площадей – придомовой территории, дорожек, мест для стоянки автомобилей.

Новая автоматизированная линия позволяет значительно повысить производительность и качество в сравнении с другими способами фасования, минимизировать затраты времени для изменения параметров производства разных видов реагента, сократить сроки отгрузки ПГМ потребителям и улучшить условия работы производственного персонала. Также оборудование обеспечивает глубину линейки за счет широкого диапазона настроек по размерности мешка от 10 до 50 кг. Обслуживание и контроль линии требует особых компетенций и знаний. Перед началом работы на установке для сотрудников проводят соответствующее обучение.

Высоко оценена и экологичность фасовочной линии. Небольшое количество пыли, возникающее при производстве, собирается фильтром в специальный контейнер для дальнейшей переработки или утилизации. В этом сезоне предприятие планирует выпустить до 20 тыс. тонн противогололедного материала в мелкой фасовке.

Дмитрий Пылев, генеральный директор ООО «Уральский завод противогололедных материалов»:

- Сегодня мы совершенствуем технологические процессы, находим более эффективные решения, которые позволяют минимизировать технологические потери и повысить качество продукции. Создание высокотехнологичных рабочих мест и рост компетенций кадрового состава позволяет ставить новые задачи по наращиванию мощности до объемов, которые требует от нас современный рынок противогололедных материалов. Новая автоматизированная линия открывает новые возможности для предприятия: объем выпуска основного продукта предприятия в мелкой фасовке будет увеличен на 50%.

Автоматизированная линия по фасовке продукции УЗПМ.

НАША СПРАВКА

ООО «Уральский завод противогололедных материалов» (ООО «УЗПМ» входит в бизнес-сообщество WTG) - одно из крупнейших предприятий на рынке противогололедных материалов в Российской Федерации и СНГ, располагающее мощностями по производству до 1 млн тонн в год экологичных средств борьбы со льдом марки «БИОНОРД». Продукция поставляется в более чем 50 регионов РФ, в страны СНГ и Евросоюза, удостоена наград конкурсов «100 лучших товаров России», «Российское качество», «Экология XXI века», имеет всю необходимую разрешительную документацию: Экспертное заключение о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям, Паспорт безопасности химической продукции, сертификат соответствия добровольной системы сертификации «ПРОМТЕХСТАНДАРТ».

В составе основных производственных активов ООО «УЗПМ» — производственная площадка в г.Краснокамск Пермского края и на территории Индустриального парка «ТОС» г.Долгопрудный Московской области.