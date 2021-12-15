В Перми на рабочем месте скончался врач ГКБ №4

Владимир Кузнецов. Фото: Министерство здравоохранения Пермского края

14 декабря в Перми скоропостижно скончался акушер-гинеколог пермской ГКБ №4 Владимир Кузнецов. Печальную весть сообщили в краевом Минздраве.

Владимир Аркадьевич Кузнецов родился в 1950 году. Выпускник ПГМУ. В ГКБ №4 трудился с 1989 года. 20 лет – с 1989-го по 2009-й возглавлял гинекологическое отделение учреждения. Врач высшей категории по специальности «акушерство и гинекология».

«Владимира Аркадьевича отличали высокие организаторские способности, дар профессионального предвидения, высокий профессионализм. При его непосредственном участии и под его руководством проводились самые сложные операции – плановые и экстренные», - поделились в пресс-службе краевого Минздрава.

Прощание состоится 16 декабря в 14.30 в большом зале прощаний на улице Старцева, 61.