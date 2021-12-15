Покупатели в салонах МегаФона смогут приобретать товары в рассрочку и без процентов

Фото: МегаФон

МегаФон запустил новый формат оплаты в салонах связи. Теперь покупатели смогут оплачивать товары частями без процентов и оформления кредитного договора. Пилотный проект охватывает 10 регионов России. Оператор планирует сделать услугу доступной во всех регионах, в том числе и в Пермском крае, если она будет пользоваться высоким спросом.

Новый сервис позволяет покупать любые товары в салонах МегаФона стоимостью до 30 тысяч рублей, разделив оплату на четыре равные части. При покупке клиент вносит 25% от стоимости в розничном магазине. Далее раз в две недели необходимо оплачивать ещё по 25% или погасить остаток досрочно единым платежом.

Новый формат оплаты не предусматривает комиссий и процентов, а также не требует заключения кредитного договора. В отличие от рассрочек и кредитов для совершения покупки частями необходимо предоставить минимум информации: номер телефона, ФИО, дату рождения и фото. Процесс оформления услуги занимает около двух минут и предоставляется гражданам РФ и стран СНГ.

Как отмечает генеральный директор МегаФон Ритейл Владимир Скурихин, новый сервис имеет большие перспективы на рынке. Такой альтернативный финансовый инструмент позволяет покупателям практически мгновенно получить нужный товар.

По результатам первых дней пилота наиболее востребованными в рамках услуги стали смартфоны, беспроводные наушники и аксессуары.

Финтех сервис PayStep, на базе которого работает новая услуга МегаФона, дает возможность осуществлять продажи в формате BNPL («Buy now, pay later» / «Покупай сейчас, плати позже»). Это первое в РФ полнофункциональное решение для поддержки BNPL как в цифровых каналах, так и в салонах продаж.