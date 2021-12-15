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Спорт15 декабря 2021 9:33

«Амкар» продлил контракт с форвардом

19-летний Кирилл Кочетов продолжит выступать за клуб
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: ФК "Амкар-Пермь"

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

ФК «Амкар-Пермь» продлил контракт с молодым форвардом Кириллом Кочетовым. Об этом нам рассказали в пресс-службе красно-черных.

19-летний форвард находится в стане «Амкара» с конца августа и уже успел проявить себя. На его счету – два гола в матчах группы «4» второго дивизиона ФНЛ.

«Срок контракта с Кириллом — не разглашается. Но он не ограничивается одним сезоном», - отметили в клубе.

Ранее мы узнали, кто стал самым незаменимым игроком «Амкара» в первой части сезона-2021/2022.