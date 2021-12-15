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Происшествия15 декабря 2021 8:53

В Индустриальном районе Перми под колеса авто попал ребенок на снегокате

Малыша везли в детский садик
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: ГИБДД по Пермскому краю

Фото: ГИБДД по Пермскому краю

Утром 14 декабря в Индустриальном районе Перми под колеса авто попал ребенок, которого мама везла в детский садик. О происшествии «КП-Пермь» рассказали в ГИБДД.

Так, 52-летний водитель «Toyota Yaris» наехал на двухлетнего малыша, которого мама везла на снегокате в детский сад. Они переходили дорогу по нерегулируемому переходу рядом с домом по улице Снайперов, 14.

В итоге ребенок получил ушибы – ему требуется домашнее лечение.

Уже установлено, что на одежде ребенка были световозвращающие элементы. По факту автоаварии проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.