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Общество15 декабря 2021 8:30

В Прикамье доставили 79 тысяч комплектов вакцины от COVID-19

Препараты распределят между медорганизациями региона
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермский край поступили партии вакцины от коронавируса – 72 900 комплектов «ГамКовидВак» («Спутник V») и 6 000 комплектов «КовиВак». Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Препараты распределят между поликлиниками и частными клиниками региона, участвующими в вакцинации населения.

Напомним, что всего с начала прививочной кампании Пермский край получил более 1,64 млн комплектов вакцины от коронавируса.

Вакцинированы 1,23 млн жителей Прикамья. 1,11 млн человек полностью завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами. 126,2 тыс. жителей Прикамья начали ревакцинацию от COVID-19.