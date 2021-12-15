Пермяки могут посмотреть, где снимали «Сердце Пармы» и «Территорию»

Для съемок фильма была выстроена 84-метровая стена деревянной крепости

В апреле 2022 года на экраны страны выйдет фильм «Сердце Пармы» по одноименному роману Алексея Иванова. Картина рассказывает о противостоянии Великого Московского княжества и Перми Великой. Чтобы впечатление о фильме получилось наиболее ярким, до выхода ленты можно побывать в тех местах, где она снималась: самостоятельно или оформив заказ у туроператора.

Декорации к «Сердцу Пармы» стали настоящей Губахинской сенсацией: для съемок фильма в Холодном логу была выстроена 84-метровая стена деревянной крепости с воротами и сторожевыми башнями, которую не стали разбирать, а сделали туристической достопримечательностью. Здесь проводят экскурсии и тематические фотосессии.

Еще одним арт-объектом, оставшимся в Губахе после съемок, стала княжеская барка. 20-метровое судно весом порядка 10 тонн было изготовлено специально для картины. Огромный металлический каркас лодки обшит деревом, и внешне она полностью соответствует древнерусским судам XV века. Барку установили в сквере возле театра «Доминанта».

В поселке Кусье-Александовский для Первого канала снимали многосерийный фильм «Отчий берег», действие которого разворачивается на Урале в 30-50-е годы прошлого века. Однако большую известность получил мистический сериал «Территория», транслирующийся на телеканале ТНТ. Несмотря на то, что сюжет разворачивается в Коми округе, основные съемки прошли в более привычных для кинематографистов Кусье-Александовском, Каменном городе, возле Усьвинских столбов и в Кунгурской ледяной пещере. Тур по местам съемок также может включать в себя природные памятники Царские ворота и Дыроватые ребра.

Подробности об обоих туристических маршрутах можно узнать на официальном туристическом портале Пермского края visitperm.ru