В мэрии Перми рассказали, где купить новогоднюю ель

Новый год приближается! Фото: Василий Вахрин

В двух районах краевой столицы стартовали новогодние ярмарки. Как рассказали в администрации Перми, торговые комплексы расположились в Мотовилихе и Свердловском районе и проработают до 19 декабря.

Ярмарка в Мотовилихинском районе разместилась по адресу: улица Уинская, 10. А в Свердловском районе - на Комсомольском проспекте, 91/2. Время работы: с 10:00 до 20:00.

На ярмарках можно купить живую и искусственную ель, ёлочные украшения, сувениры. А также продукты к праздничному столу.

Подробнее о всех новогодних ярмарках краевой столицы читайте здесь.