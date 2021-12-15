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Общество15 декабря 2021 7:35

В Ныробе два парня попросили у знакомого грузовик и продали его

Теперь их ждет суд
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: архив "КП"

В Ныробе два молодых парня обманом забрали у приятеля грузовик. Подробности дела «КП-Пермь» рассказали в полиции.

Так, ущерб от действий 21-летнего и 24-летнего мошенников составил более миллиона рублей. В июле пара попросила у знакомого грузовик для «перевозки деталей» из Губахи в Ныроб. Тот отдал свой ГАЗ-2217 и даже не догадывался, что видит его в последний раз.

Один из обвиняемых уехал, а его подельник в этот момент уже подыскивал в интернете покупателей. Как только они нашлись, молодой человек приехал к своему сообщнику в Губаху, где они продали транспортное средство.

Теперь один из обвиняемых заключен под стражу. Второй находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.