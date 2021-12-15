МегаФон развернет частную LTE-сеть для металлургического гиганта

Фото: МегаФон

МегаФон построит частную LTE-сеть на производственных площадках промышленного гиганта – Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Компании заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития передовых технологий. Сеть Private LTE создаст безопасную и стабильную среду передачи данных для цифровизации комбината, в том числе внедрения технологий промышленного интернета вещей (IoT), сервисов на основе видеоаналитики и систем позиционирования производственных объектов.

Уже к 2022 году МегаФон развернет сеть на площади свыше 11 тысяч гектаров, более половины которой занимают производственные помещения. Для устойчивого сигнала внутри разветвленной группы цехов будет построено более 20 indoor-базовых станций. На открытой территории комбината заработает шесть новых телеком-объектов. МегаФон установит современное оборудование, которое в перспективе обеспечит бесшовный переход на технологию 5G.

Базовые станции будут работать в диапазонах 900 и 2600 МГц, что обеспечит наилучшее проникновение сигнала связи внутрь производственных цехов и гарантирует самые высокие скорости передачи данных.

- Помимо высокой скорости и максимальной безопасности передаваемых данных нам была крайне важна помехоустойчивость, которая просто необходима в условиях работы в цехах комбината, — подчеркнул Вадим Феоктистов, главный специалист по информационным технологиям «ММК». — Строительство выделенной сети позволит решить эти задачи и откроет дополнительные возможности в части оперативного развертывания инфраструктуры передачи данных под нужды проектов цифровизации.

По словам эксперта, сервисы Private LTE планируется использовать для внедрения «умных» складов на базе Oracle WMS. Применение данной технологии в этом проекте позволит сэкономить на развертывании дорогостоящей сети Wi-Fi на открытой площадке порядка 50 млн рублей.

- Магнитогорский металлургический комбинат – крупнейшее градообразующее предприятие и наш многолетний партнер и клиент. За годы сотрудничества МегаФон запустил в Магнитогорске более 100 базовых станций, также мы имеем совместный опыт внедрения цифровых решений в производственной цепочке складирования и транспортировки сырья. Строительство сети Private LTE - это новый этап нашего сотрудничества, который поможет ММК в цифровизации самых сложных технологических процессов, позволит повысить эффективность и безопасность производства, - прокомментировала директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Новое пятилетнее соглашение предполагает комплексное сотрудничество в сфере развития интернета вещей и цифровизации предприятия, а также улучшение телеком-инфраструктуры на территории Магнитогорска.

Ранее МегаФон сообщал о развертывании Private LTE для предприятий СИБУРа, в том числе и на территории Пермского края. Как отмечал представитель компании, к концу 2022 года частной сетью будут покрыты 6 производственных площадок, а к 2024 году планируется обеспечить непрерывное покрытие на всех предприятиях.