Райффайзен Онлайн вошел в тройку лучших мобильных банков России

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Райффайзенбанк получил высокие оценки за функциональность и качество пользовательского опыта в приложении, использование инноваций, продвижение. И по версии Go Banking занял третье место среди мобильных приложений всех банков по всей сумме баллов, рассказали в пресс-службе банка.

Go Banking — это исследование приложений мобильного банкинга в России. Оценка производится по 18 критериям и 107 показателям. И на ее основе формируется рейтинг банковских приложений для частных лиц. В исследовании рассматривались приложения 35 банков.