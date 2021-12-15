Отец и сын из прикамской деревни попытались украсть трубу

. Фото: архив "КП"

В Прикамье в воровстве обвиняются 53-летний житель деревни Нижнее Галино и его 16-летний сын. Подробности рассказали в краевом ГУ МВД России.

Пара пыталась украсть трубу сельского водопровода и сдать ее в металлолом. Заранее спланировав свои действия, мужчина и юноша недалеко от местной фермы выкопали водопроводную трубу. После катили ее по земле и спрятали краденное в нескольких сотнях метров от места пропажи и накрыли полиэтиленовой пленкой.

Однако полиция быстро задержала воришек. Сначала мужчина отрицал свою причастность к краже, но его сын дал признательные показания. И отцу осталось лишь сознаться в содеянном.

Как уточнили в полиции, неработающий обвиняемый нуждался в денежных средствах и решил совершить хищение. Для осуществления задуманного вовлек своего сына, пообещав, что даст ему денег после сдачи трубы в металлолом. Кражу совершили ночью. Надеялись отвезти трубу в пункт приема, когда все утихнет и похищенное перестанут искать.