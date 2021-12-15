В Прикамье под колесами грузовика погиб мужчина

Место происшествия. Фото: ОГИБДД по Березниковскому городскому округу

14 декабря в Пермском крае под колесами грузовика погиб мужчина. ДТП произошло на трассе Кунгур - Соликамск – Усолье в районе 08:00 утра.

По информации ГИБДД, самосвал БЦМ-59 MAN двигался от города Березники. На седьмом километре трассы водитель не заметил переходящего дорогу человека. Он пытался перейти проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

В результате ДТП мужчина скончался до приезда скорой помощи. Врачам осталось констатировать лишь его смерть. Проводится проверка.