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Происшествия15 декабря 2021 5:18

В Прикамье под колесами грузовика погиб мужчина

Он пытался перейти дорогу в неположенном месте
Григорий СЕРЕДКИН
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Место происшествия. Фото: ОГИБДД по Березниковскому городскому округу

Место происшествия. Фото: ОГИБДД по Березниковскому городскому округу

14 декабря в Пермском крае под колесами грузовика погиб мужчина. ДТП произошло на трассе Кунгур - Соликамск – Усолье в районе 08:00 утра.

По информации ГИБДД, самосвал БЦМ-59 MAN двигался от города Березники. На седьмом километре трассы водитель не заметил переходящего дорогу человека. Он пытался перейти проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

В результате ДТП мужчина скончался до приезда скорой помощи. Врачам осталось констатировать лишь его смерть. Проводится проверка.