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Общество15 декабря 2021 4:59

В Перми осудят группу «черных риелторов»

Банда обманула граждан на 12 миллионов рублей
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: архив "КП"

В Перми прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех горожан. Подробности рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Так, трое обвиняемых совершили свои преступления с 2014 по 2019 годы. Они искали в Перми тех граждан, кто ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет алкоголем и обладает своей квартирой. Они (под разными предлогами) убеждали их подписывать доверенности. А после лишали их квартир.

Свое право на недвижимость они регистрировали в уполномоченных государственных органах. А полученное жилье продавали третьим лицам, распоряжаясь прибылью по своему усмотрению.

Ущерб от деяний банды составил более 12 млн руб. Теперь уголовное дело будет передадут в Свердловский районный суд Перми для рассмотрения по существу.