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Общество15 декабря 2021 4:26

В «Леруа Мерлен» на Иве появится dark store

Для этого застройщик увеличит площадь будущего ТЦ
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

В будущем ТЦ «Леруа Мерлен» в микрорайоне Ива появится dark store, ориентированный на выдачу онлайн-покупок. Об этом сообщает издание Business Class.

По словам главы краевого Минэка Эдуарда Соснина, для этого застройщик гипермаркета увеличит площадь участка под возведение ТЦ с 5 га до 5,85 га, а количество парковочных мест – с 750 до 800.

Напомним, спроектировать объект планируется в I квартале 2022 года. Введут в эксплуатацию второй пермский гипермаркет «Леруа Мерлен» в IV квартале 2023 года.