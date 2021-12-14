«Сбербанк» открыл в Перми офис нового формата

Фото: Пермское отделение ПАО "Сбербанк"

10 декабря состоялось его официальное открытие офиса «Сбербанка» в новом формате. Его гостем стал глава краевого Минэка Эдуард Соснин. Министр оценил возможности, которые теперь банк представляет клиенту.

Офис разместился по улице Декабристов, 2. Внутри нет привычных стоек и окошек. Теперь офисы банка становятся многофункциональным пространством, в которых можно получить не только финансовые услуги, но и решить повседневные задачи.

Например, примерить вещи, которые доставили в постамат СберЛогистики и на месте отправить посылку. А пока в зоне отдыха заряжается телефон, выпить чашку кофе. Для всех посетителей офиса доступен тест-драйв умных устройств Sber и элементов умного дома.

«Я уже не помню, когда в последний раз был в офисе банка – сейчас все происходит в онлайне. Но здесь определенно приятно находиться. Большое светлое пространство и технологичные решения, которые позволяют использовать офис не только для получения банковских услуг, но и для решения других задач», - отметил Эдуард Соснин.

«Сейчас мы внедряем технологии, которые помогут персонифицировать обслуживание в банке. Например, на входе нас встречает электронная очередь. В ближайшем будущем ее спроектируют так, что, когда клиент берет талон, у сотрудника появляется фото клиента и персональное предложение, сформированное с помощью искусственного интеллекта. Банкоматы уже оснащены системой Face ID и на основании ваших биометрических данных позволят получит доступ к счетам без карты и телефона. Скоро в офисах начнут появляться постаматы СберМегаМаркета и точки ЕАптеки», - рассказал о новом офисе управляющий Пермским отделением ПАО «Сбербанк» Константин Подвальный.