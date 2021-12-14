В Прикамье заражения коронавирусом выявили в 39 муниципалитетах

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В Пермском крае новые заражения COVID-19 выявлены в 39 муниципалитетах. Напомним, на 14 декабря суточный прирост зараженных составил 665 случаев.

274 заболевших в краевой столице. 57 человек – в Краснокамске. В Чайковском зафиксировано 40 заболевших.

В Добрянском городском округе ковид выявлен у 31 жителя. В Лысьвенском городском округе – у 29. По 20 заражений в Пермском муниципальном районе и Чусовском городском округе. А по 18 – в Горнозаводском и Оханском городских округах.

В Осинском городском округе ковид подтвердился у 17 человек. В Березниках и Кишертском муниципальном округе зафиксировано по 13 прикамцев с коронавирусом.

В Соликамском городском округе тест на ковид показал положительный результат у 12 пациентов, в Александровском муниципальном округе – у 11.