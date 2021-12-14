Пермский фотограф победил в конкурсе от National Geographic

Фото: Александр Чазов

Пермский фотограф Александр Чазов стал победителем конкурса National Geographic Russia в номинации «Пейзаж». Фото Тихого океана в исполнении Александра заняло первое место. Об успехе в самой конкурентной номинации фотограф рассказал на своей личной странице «ВКонтакте».

Но выступление фотографа не ограничилось лишь участием в фотоконкурсе. Его видео «Обитель уральских богов» заняло второе место в номинации – «Видео».

«Победить в самой большой и самой конкурентной номинации такого конкурса - это очень для меня почетно. Ну и вдвойне радостно, что занял призовые места сразу в двух категориях. Ура!», - делится Александр Чазов.

Посмотреть работы фотографа можно здесь.

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