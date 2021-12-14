В Прикамье осудили директора некоммерческого фонда

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Соликамский суд приговорил 36-летнего местного жителя к двум годам исправительной колонии общего режима. Подробности рассказали в краевом ГУ МВД России.

С марта по октябрь 2019 года мужчина был директором некоммерческого фонда. Фонд жил на добровольные средства от физических и юридических лиц.

Однажды на счет организации поступила благотворительная помощь - порядка 700 тыс. руб. Пожертвовало сумму одно из крупных предприятий города. На деньги планировалось установить пешеходное ограждение.

Виновный заключил договор на выполнение работ с ООО. Обязанности по договору подрядчик выполнил, но деньги он не получил. Сумму фигурант дела поэтапно вывел на счет подконтрольной ему фирмы, зарегистрированной на имя его жены.

В ходе следствия обвиняемый добровольно возместил 150 тыс. руб. Еще 540 тыс. руб. он будет обязан возместить.