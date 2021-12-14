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Происшествия14 декабря 2021 13:46

В Пермском крае «Лада» сбила 9-летнего мальчика

Он перебегал дорогу в неположенном месте
Анна Маркова
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Ребенка госпитализировали с травмами. Фото: источник "КП".

Ребенка госпитализировали с травмами. Фото: источник "КП".

В Соликамске 13 декабря на улице 20 лет Победы автомобиль сбил ребенка. В ГИБДД по Пермскому краю рассказали, что за рулем «Лады Весты» был 25-летний мужчина. Он сбил 9-летнего мальчика, который по предварительной информации, перебегал дорогу вблизи нерегулируемого пешеходного перехода. Ребенок получил травмы и был госпитализирован в больницу.

- Водитель был освидетельствован, трезв, - сообщает пресс-служба ГИБДД Прикамья. - В настоящее время проверка по факту ДТП продолжается.