В Прикамье появятся 3 Экотехнопарка и 6 мусороперерабатывающих заводов

Фото: правительство Пермского края.

В Прикамье должны построить три экотехнопарка – в Перми, Еловском и Лысвенском округах, а также шесть мусоросортировочных комплексов - в Кунгурском, Чернушинском, Губахинском, Верещагинском, Чайковском округах и в Березниках.

При этом общая мощность обработки вторичного сырья на этих объектах к 2030 году должна составить более 600 тысяч тонн в год.

Такие цифры прозвучали на очередном заседании краевого Правительства, на котором рассматривалась реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в рамках нацпроекта «Экология».

Губернатор Дмитрий Махонин напомнил, что проект стартовал 1 января 2019 года, и сегодня в нем участвуют уже более 97 процентов жителей региона.

- За три года количество точек сбора ТКО выросло в 4 раза, но работа в этом направлении продолжается, - отметил Дмитрий Махонин. - В 5 территориях региона внедрен механизм раздельного сбора мусора – в Перми, Кудымкаре, Краснокамске, Пермском районе и Оханском городском округе. К 2024 году реализуем его еще в 10 крупных городах Прикамья. Наша цель – сделать сортировку отходов привычной для жителей, от этого напрямую зависит состояние окружающей среды.

Про важность раздельной переработке мусора говорил и министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Артем Балахнин.

Так будут выглядеть площадки по сбору мусора. Фото: правительство Пермского края.

- Пока на сортировочных линиях в Пермском районе, Краснокамске и Кудымкаре сортируется чуть больше 12 процентов пригодных к переработке бытовых отходов, - отметил он. - К 2024 году мы должны достичь 50 процентов, а к 2030-му – 100 процентов.

Регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Прикамье - «Теплоэнерго» - с августа прошлого года начал внедрять дуальную систему разделения отходов. В рамках пилотного проекта в Перми и территориях края расставили более 535 евро-контейнеров оранжевого цвета для сбора «сухих» видов отходов – макулатуры, стекла, металлов и пластика. Затем эти отходы отвозят на сортировку, и отобранные полезные фракции отправляют на переработку.

Специалисты «Теплоэнерго» установили урны и контейнеры для раздельного сбора мусора на вокзалах Пермь-1, Пермь-2, ст. Левшино, ст. Молодежная, ДКЖ, на автовокзале и в аэропорту. При этом был разработан единый макет для контейнерных площадок в регионе.

Дмитрий Махонин поручил распространить подобную практику и на другие транспортные узлы и социальные учреждения края.

Директор «Теплоэнерго» Степан Микаберидзе уточнил, что для масштабного продвижения проекта раздельного сбора необходимо обеспечить новые точки сбора вторсырья.

- Мы планируем построить на территории Перми экопункты – точки приема вторичного сырья, - сообщил директор «Теплоэнерго» Степан Микаберидзе. - В следующем году обустроим 10 таких площадок. В экопунктах будут принимать пригодные к переработке пластик, полиэтилен высокого давления и стрейч-пленки, стекло, макулатуру и различные виды металлов. Также жители смогут сдать на переработку использованные батарейки, бытовую технику, компьютеры, вышедшие из строя сотовые телефоны, люминесцентные лампочки.