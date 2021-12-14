МЧС предупреждает о гололеде в ближайшие сутки в Пермском крае

В Пермском крае в ближайшие дни будет скользко. Фото: Валерий ШАХОВ

В Пермском крае в ближайшие дни будет скользко. Об этом предупреждают в МЧС. После 20-градусных морозов в регион пришло потепление. По информации синоптиков, 15 декабря ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой, ночью местами умеренный снег.

В отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Ветер ночью западный 6–11 м/с, днем южный 3–8 м/с. Температура воздуха ночью −10…−5°, днем −8…−3°.

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