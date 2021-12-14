В Прикамье доставили крупную партию вакцины от COVID-19

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермский край доставлено еще 24 тыс. комплектов вакцины от коронавируса «Спутник V». В ближайшее время партию распределят между медорганизациями, проводящими вакцинацию населения.

Отметим, что с начала массовой вакцинации в регионе привиты уже 1 млн 22 тыс. жителей. Завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами 1 млн 107 тыс. человек. Всего в регион за время пандемии доставили свыше 1,5 млн комплектов вакцины.

Всего в Перми на неделе с 13 по 19 декабря будут работать шесть пунктов вакцинации. С их адресами можно ознакомиться здесь.