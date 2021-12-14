В Пермском крае следователи задержали подозреваемого в убийстве мужчины, найденного в коллекторе

Тело мужчины было найдено в коллекторе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кунгуре следователи задержали подозреваемого в убийстве 39-летнего мужчины, тело которого несколько дней назад было обнаружено в коллекторе. После осмотра места происшествия выяснилось, что смерть мужчины носит криминальный характер.

Следователи выяснили, что к убийству причастен 34-летний житель Кунгура без определенного места жительства. Конфликт случился во время распития спиртного, злоумышленник схватился за нож и ударил своего знакомого. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

«В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщает СКР по Пермскому краю.