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Общество14 декабря 2021 11:23

В Пермском крае следователи задержали подозреваемого в убийстве мужчины, найденного в коллекторе

Происшествие случилось в Кунгуре
Анна Маркова
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Тело мужчины было найдено в коллекторе.

Тело мужчины было найдено в коллекторе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кунгуре следователи задержали подозреваемого в убийстве 39-летнего мужчины, тело которого несколько дней назад было обнаружено в коллекторе. После осмотра места происшествия выяснилось, что смерть мужчины носит криминальный характер.

Следователи выяснили, что к убийству причастен 34-летний житель Кунгура без определенного места жительства. Конфликт случился во время распития спиртного, злоумышленник схватился за нож и ударил своего знакомого. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

«В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщает СКР по Пермскому краю.