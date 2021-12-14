На дорогах Прикамья на прошлой неделе погибли три молодых лося

Зимой животные не менее активны, чем летом. Фото: архив "КП"

На дорогах Пермского края на прошлой неделе погибли еще три молодых лося. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Минприроды.

ДТП произошли 7, 9 и 12 декабря, в Октябрьском и Очерском городских округах, а также в Большесосновском муниципалитете. В авариях погибли лоси возрастом от 1,5 до 4-х лет.

«Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенное в ночное время суток! Соблюдайте скоростной режим и следите за дорожными знаками «Дикие животные»!», - предупреждают в Минприроды.

Всего в 2021 году в регионе зафиксировано 127 ДТП с участием диких животных.