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Общество14 декабря 2021 10:56

На дорогах Прикамья на прошлой неделе погибли три молодых лося

Число ДТП с дикими животными в этом году выросло до 127
Григорий СЕРЕДКИН
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Зимой животные не менее активны, чем летом.

Зимой животные не менее активны, чем летом.

Фото: архив "КП"

На дорогах Пермского края на прошлой неделе погибли еще три молодых лося. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Минприроды.

ДТП произошли 7, 9 и 12 декабря, в Октябрьском и Очерском городских округах, а также в Большесосновском муниципалитете. В авариях погибли лоси возрастом от 1,5 до 4-х лет.

«Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенное в ночное время суток! Соблюдайте скоростной режим и следите за дорожными знаками «Дикие животные»!», - предупреждают в Минприроды.

Всего в 2021 году в регионе зафиксировано 127 ДТП с участием диких животных.