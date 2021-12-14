В Прикамье создали Ассоциацию фермеров Пермского края

Фото: Минсельхоз Пермского края.

Координировать деятельность малых хозяйств агропромышленного комплекса Прикамья, защищать их интересы, помогать продвигать продукцию на рынках сбыта, информировать о мерах поддержки будет Ассоциация фермеров Пермского края.

Ее создали по итогам визита в Пермь председателя Ассоциации «Народный фермер» Олега Сироты. Он поделился опытом своей многолетней работы в сельском хозяйстве, рассказал прикамским фермерам о своих лайфхаках и секретах успеха.

Совместно с министром сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Павлом Носковым, и.о. ректора Пермского ГАТУ Алексеем Андреевым и директором Пермского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Алексеем Киселевым Олег Сирота провел круглый стол. Живое участие в обсуждении проблем и перспектив развития сельскохозяйственной отрасли в регионе приняли фермеры и руководители сельхозпредприятий Прикамья.

В частности, обсуждались меры поддержки фермеров, в том числе и проект выделения грантов «Агростартап», который реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Как отметил Павел Носков, министерство сельского хозяйства края работает над расширением мер и ростом объемов господдержки аграриев Пермского края.

- Спасибо министру сельского хозяйства Пермского края Павлу Носкову за участие и отзывчивость к большим проблемам малого бизнеса! - поделился Олег Сирота на своей странице в соцсети.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно подчеркивал значимость аграрной отрасли для экономики региона.

- Несмотря на то, что Пермский край это преимущественно промышленный регион, сельское хозяйство является одним из ключевых направлений развития, - отмечал Дмитрий Махонин.- Поддержке сельхозтоваропроизводителей власти Прикамья уделяют большое внимание. Агрохозяйства получают субсидии и гранты, как на модернизацию производства, так и на переработку продукции.