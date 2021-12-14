В Прикамье подвели итоги конкурса библиотечного дела-2021

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермский центр по реализации проектов в сфере культуры подвел итоги грантовых конкурсов на поддержку творческих проектов в 2021 году. Один из конкурсов посвящен библиотечному делу.

Как рассказала радио «КП» Пермь 96.6 фм эксперт-консультант конкурса библиотечных проектов Светлана Шепелева такие мероприятия направлены на развитие библиотек в Пермском крае и это еще один стимул для реализации новых идей.

-Библиотечная тематика востребована в стране. И мы с коллегами смогли убедиться, что такого рода конкурсы очень важное дело, полезное, необходимое. Их проводят многие регионы и здесь важна поддержка властей, Пермский край как раз подтверждает, что это так. Постоянно нахожу подтверждение тому, что неважно, где ты находишься в крупном городе или поселке, главное - желание что-то изменить и сделать это полезным и востребованным. Конкурс идет далеко не первый год и имеет большую историю и то, что он продолжается и набирает обороты это, безусловно, хорошо. Если мы начинали конкурс в прошлых годах от 30-им участников, то сейчас их больше ста.

Конкурс идет уже несколько лет и набирает обороты, если ранее принимало участие около 30 библиотек Пермского края, в этом году их число сейчас выросло до 100. Победители распределяются по нескольким номинациям : «Популяризация библиотечного дела», «Библиотечные профессии», «Инновации в библиотечном деле». Так по итогам конкурса в 2021 году было подано 51 заявка, 16 музеев стали победителями в разным номинациях. Победители получают финансовую поддержку для реализации своих идей.

Министерство культуры Пермского края регулярно оказывает поддержку музеям, театрам, детским муниципальным школам искусств и другим культурным институциям.

Однако задача Министерства видится не только в том, чтобы предоставить финансирование, но и способствовать развитию культурных институций, в том числе навыков проектной деятельности, поддерживать действительно достойные проекты.

Так, например, библиотекари из Очера предлагают провести интерактивные профориентационные мероприятия в школах с участием преподавателей пермского института культуры, в Гайне предлагают проект по социальной адаптации детей-инвалидов, В Осе разработку электронного интерактивного путеводителя по литературным улицам города с приложением информации о писателях.

Центр по реализации проектов в сфере культуры объявил о грантовых конкурсах на поддержку творческих проектов в 2022 году.

Их можно найти на официальном сайте учреждения