Пермским волонтерам нужна помощь в поисках пропавшей 21-летеней Анны Стерляговой

Анна Стерлягова пропала в конце ноября. Фото из социальной сети девушки.

В Перми продолжаются поиски 21-летней Анны Стерляговой. Напомним, девушка ушла из дома в Закамске 28 ноября и пропала. Поисковый отряд «Поиск пропавших детей» сообщил, что для продолжения поисков Анны им нужна помощь – печать цветных ориентировок.

Ранее, «КП» сообщала подробности исчезновения девушки. Знакомые Анны рассказали, что последнее время у нее было непростое эмоциональное состояние. Около месяца назад девушка пыталась свести счеты с жизнью, ее спасла мама, которая вовремя пришла домой.

Приметы Анны Стерляговой: рост 176 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Была одета в темно-серый пуховик, черные ботинки, серую вязаную шапку и серый шарф.

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