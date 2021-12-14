Пермские сувениры высоко оценили в финале всероссийского конкурса

Фото: Инстаграм Алексея Дёмкина.

В Саранске завершился Всероссийский конкурс «Туристический сувенир-2021». В нем были представлены и пермские сувениры. Они прошли в финал конкурса и получили высокую оценку жюри. Об этом в своем Инстаграме сообщил глава Перми Алексей Дёмкин.

«Пермские мастера и предприниматели представили на конкурс фигурки в зверином стиле, изделия из бересты, аммониты, различные сладости и варенье из шишек. Наша команда получила 9 дипломов конкурса. Туристам, приезжающим в Пермь, точно есть что увезти с собой на память о нашем городе», - рассказал подробности итогов конкурса Алексей Дёмкин.

Кстати, в администрация Перми за проект городских туристических открыток получила специальный диплом «За продвижение города с помощью сувенирной продукции». Эти открытки можно найти на стойках в зоне прилета и выдачи багажа аэропорта Пермь.