В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели еще 665 человек

В ковидных отделениях Прикамья в тяжелом состоянии находятся 293 пациента. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Обновлена ежедневная статистика по заболевшим коронавирусом в Пермском крае. Роспотребнадзор сообщает о 665 новых случаях за сутки. В регионе было проведено 3046 ПЦР-тестов. Всего с начала пандемии в Прикамье заболели коронавирусом 150 377.

В ковидных отделениях в тяжелом состоянии находятся 293 пациента. Из них 113 подключены к аппаратам ИВЛ. Скончались за сутки 22 человека с инфекцией, с начала пандемии - 7 152 человека.