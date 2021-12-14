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Общество14 декабря 2021 8:50

В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели еще 665 человек

За сутки в регионе проведено более 3000 тысяч ПЦР-тестов
Анна Маркова
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В ковидных отделениях Прикамья в тяжелом состоянии находятся 293 пациента.

В ковидных отделениях Прикамья в тяжелом состоянии находятся 293 пациента.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Обновлена ежедневная статистика по заболевшим коронавирусом в Пермском крае. Роспотребнадзор сообщает о 665 новых случаях за сутки. В регионе было проведено 3046 ПЦР-тестов. Всего с начала пандемии в Прикамье заболели коронавирусом 150 377.

В ковидных отделениях в тяжелом состоянии находятся 293 пациента. Из них 113 подключены к аппаратам ИВЛ. Скончались за сутки 22 человека с инфекцией, с начала пандемии - 7 152 человека.