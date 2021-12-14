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Общество14 декабря 2021 8:21

В пермском транспорте будет больше контролеров

В следующем году дептранспорта планирует увеличить их штат
Анна Маркова
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В пермском транспорте будет больше контролеров.

В пермском транспорте будет больше контролеров.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Перми увеличат штат контролеров в общественном транспорте. В следующем году их будет 186 человек. Об этом рассказали в департаменте транспорта.

В ведомстве отметили, что контролеры работают на линиях ежедневно. За день в городе выявляют до 5 пассажиров без билетов. На них составляют административный протокол, в дальнейшем им предстоит заплатить штраф – 500 рублей. Если пассажир повторно будет обнаружен в транспорте без билета, ему грозит штраф - 1000 рублей.