Названы самые аварийные трассы в Пермском крае

Чаще всего ДТП происходят из-за выезда водителей на встречную полосу. Фото: Олег Укладов

В Минтрансе Прикамья обсудили безопасность дорожного движения на региональных и федеральных трассах. С начала года в крае на 19,3% снизилось количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (с 2197 до 1773), и на 21,1% раненых в них людей (с 2886 до 2261).

Но на 1,3% выросло количество погибших в результате ДТП (с 228 до 231). В ГИБДД по Пермском краю отметили, что большинство аварий проходит с участием детей. Погибших до 16 лет стало больше на 433,3% в сравнении с прошлым годом (с 3 до 16).

Самыми аварийными трассами признаны «Пермь-Екатеринбург», Нытва – Кудымкар, «Кострома-Шарья-Киров–Пермь», «Кунгур-Соликамск», «Соликамск-Красновишерск», «Полазна-Чусовой», «Пермь – Ильинский».

Чаще всего причинами аварий становится выезд на полосу встречного движения и нарушения правил обгона, несоблюдение очередности проезда, нарушения правил дорожного движения пешеходами.